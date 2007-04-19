Черновецький на сесії закликав не брати бабки

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сьогодні на позачерговій сесії Київради, присвяченій соціально-політичній ситуації в столиці закликав лідерів політичних сил під час підготовки до парламентських виборів не брати гроші за внесення в свої списки кандидатів.

Як передає кореспондент УНІАН, звертаючись до лідерів політичних сил, він сказав: «Не беріть бабки, і тоді ніхто з фракції не піде».

Коментуючи той факт, що в цьому скликанні деякі депутати покидали свої фракції, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ висловив переконання, що це відбувалося не тому, що їм платили, а з інших причин. «Я вважаю, що не депутатам Верховної Ради платять сьогодні. Сьогодні вийшли з опозиції люди, які самі заплатять будь-кому. Це мільярдери», - сказав мер Києва. За його словами, «проблема у тому, що ці люди були прийняті за гроші. Вони заплатили по 3-5 млн. доларів за те, щоб узяли в списки». При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що може привести свідків, «які скажуть, хто це робив, зокрема у фракції, яка сьогодні мені опонує». «Там було створене акціонерне товариство. Коли вони заплатили гроші, вони вже були вільні від усіх своїх зобов`язань перед українським народом», - пояснив мер.

Серед фракцій, де не брали грошей, він навів як приклад свою фракцію в Київраді, СПУ, Партію регіонів і «Нашу Україну».