Віце-прем`єр РФ Іванов: дивлячись на Україну, люди скажуть ”дайте нам царя”

Перший віце-прем`єр Сергій Іванов упевнений, що будь-який учасник майбутніх президентських виборів, який виступатиме з позицій засудження політичного курсу Володимира Путіна, не має шансів на перемогу. Про це він заявив в інтерв`ю газеті Financial Times, опублікованому в номері за 19 квітня.

"У такого кандидата не буде анінайменшого шансу, - вважає Іванов. Може виникнути якась маргінальна фігура, клоун. Але така людина набере один або півпроцента голосів".

Торкнувшись майбутнього демократії в Росії, Іванов висловив думку, що відмінності в традиціях і менталітеті означають, що росіянам потрібне щось інше, ніж проста копія демократії в західному стилі. "Росія величезна країна, і, на жаль, в думках більшість населення як і раніше сподівається на царя, - відзначив він, - Росія ніколи на всі сто відсотків не прийме як зразок управління модель англосакської політичної еліти". Іванов підкреслив, що Росія буде демократичною країною, але їй потрібно дати можливість знайти свою власну форму, пославшись на приклад Японії і США.

При цьому, на думку Іванова, те, що зараз відбувається в Україні, "повністю компрометує демократію". "Справа в тому, що люди, дивлячись на всю цю плутанину, скажуть: "Не потрібна нам ваша демократія. Дайте нам царя, дайте нам наші зарплати і припиніть турбувати нас своєю демократією", - вважає перший віце-прем`єр РФ.

Відповідаючи в зв`язку з цим на запитання про вуличні акції опозиції в Росії, Іванов, який давав інтерв`ю Financial Times до "Маршів незгодних", які пройшли в Москві і Санкт-Петербурзі 14 і 15 квітня, заявив наступне: "В умовах слабкої політичної культури, коли демонстрації легко перетворюються на сутички, коли їх учасники перекривають дороги, це викликає лише огиду у населення. Між політичною свободою і екстремізмом існує лише тонка грань". За словами Іванова, демонстранти цілком можуть проводити свої мітинги в дозволених місцях, проте вони не повинні намагатися створювати безлади, проводячи марші в центрі міста.

Перший віце-прем`єр також не виключив, що з наближенням президентських виборів певні сили, що фінансуються з-за кордону, зроблять спроби дестабілізувати ситуацію в країні. "Можуть бути спроби, може бути бажання. Але з цього нічого не вийде, - упевнений Іванов. - Економічна і політична ситуація сьогодні дуже стабільна. Ці гроші будуть викинуті на вітер".

Слід зазначити, що це перша політична заява колишнього міністра оборони з того часу, як він був призначений у середині лютого першим віце-прем`єром РФ.

Крім того, Іванов, якого вважають одним з найбільш ймовірних кандидатів на пост президента РФ, в черговий раз заявив, що високий ступінь зайнятості на посту першого віце-прем`єра не дає йому можливості, навіть якщо б він цього захотів, "думати" про участь в президентських виборах у якості кандидата. "Я про це не думав, - сказав Іванов, - якби я почав серйозно про це замислюватися і готуватися до виборів, навіщо тоді мені сидіти тут? Посада першого віце-прем`єра Росії досить відповідальне місце. Двома справами одночасно займатися неможливо".

Лента.ру