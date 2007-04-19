Об’єднана опозиція проведе акцію на Європейській площі
17:52, 19 квітня 2007Політика
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20 квітня о 18.00 на Європейській площі в Києві розпочнеться акція об’єднаної опозиції “Заколоту - ні! Виборам – так!”.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Нашої України”.
Планується, що після закінчення концертної програми на мітингу о 19.00 виступлять лідер “Нашої України” В’ячеслав КИРИЛЕНКО, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО та лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО.
По закінченні мітингу буде виголошено його резолюцію.
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