Олійник ”дезертирував” від Тимошенко до парламенту

Член БЮТ Володимир Олійник відкликав свою заяву про вихід із фракції БЮТ і складання депутатських повноважень і має намір продовжувати роботу в парламенті. Про це він заявив ЛігаБізнесІнформ

Олійник заявив, що не має наміру виходити з фракції, оскільки в нього є виборча програма і зобов`язання перед своїми виборцями. Депутат також додав, що як юрист вважає, що в правовому відношенні заяви, написані членами БЮТ про вихід із фракції, є недосконалими.

Крім того Олійник заявив, що, на його думку, депутати повинні повернутися в сесійний зал і зайнятися законотворчою діяльністю. "Це не означає, що я вихожу з БЮТ, оскільки мене у цей блок делегували люди, і я не збираюся сьогодні нікуди бігати. Я повернуся у сесійний зал і буду захищати ті ідеї, які виписані у моїй виборчій програмі," - сказав Олійник.

За словами депутата, рішення про те, що члени БЮТ напишуть заяви про вихід із фракції і складуть депутатські повноваження, приймалося не колегіально, а так званою "креативною групою" блоку, що складається з п`яти осіб. Ці люди приймали рішення за всіх членів фракції, підкреслив депутат.

Депутат повідомив, що мав намір обговорити дану ситуацію з лідером БЮТ Юлією Тимошенко, і в нього навіть відбулася попередня зустріч з нею, у ході якої вони домовилися зустрітися ще раз, щоб прояснити ситуацію.

Однак, за його словами, у період між цими зустрічами на його адресу почали звучати погрози "з боку тих, на кого я раніше скаржився керівництву БЮТ". "Мені, наприклад, говорили: заспокойся, ти в списку, і ще говорили, що я пошкодую про це", - відзначив Олійник.

Він повідомив, що його рішення про відкликання заяви про вихід із фракції продиктовано також і тим, що керівництво БЮТ не звертало уваги на його скарги щодо Богдана Губського. Олійник нагадав, що раніше неодноразово порушував перед керівництвом БЮТ питання про те, що Губський не має морального права бути заступником голови партії.

Олійник заявив, що у випадку, якщо в новому списку БЮТ буде прізвище Губського, то його прізвища в цьому списку не буде. "Для мене це питання моралі, оскільки у своїй виборчій програмі я обіцяв боротися з корупцією і з кучмізмом", - заявив він.

"Я не збираюся сьогодні за рахунок свого авторитету зміцнювати позицію Губського в нашому блоці: я член Блоку Юлії Тимошенко, а не член блоку Губського", - заявив депутат.