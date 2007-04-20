Третьяков: провести вибори без Партії регіонів неможливо

Народний депутат Верховної Ради України 5-го скликання Олександр ТРЕТЬЯКОВ (фракція блоку “Наша Україна) сподівається, що під час сьогоднішньої зустрічі Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ домовляться про проведення дострокових виборів. Про це депутат сказав в ефірі "5 каналу".

За словами О.ТРЕТЬЯКОВА, “провести вибори без Партії регіонів неможливо, оскільки тоді у нас буде два парламенти і ми точно розколемо країну”. “Я сподіваюсь, - сказав депутат, - що В.ЮЩЕНКО і В.ЯНУКОВИЧ – а завтра, я знаю, Віктор ЯНУКОВИЧ іде до Президента – знайдуть компроміси і домовляться про проведення дострокових виборів”.

Звичайно, додав О.ТРЕТЬЯКОВ, для цього “треба провести ряд законів – за 60 днів фізично неможливо провести вибори”.