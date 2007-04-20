Сьогодні Ющенко і Янукович знову домовлятимуться
09:25, 20 квітня 2007Політика
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Інформація від Третьякова
Президент Віктор Ющенко у п’ятницю планує зустрітися з прем`єр-міністром Віктором Януковичем.
Про це заявив депутат від "Нашої України" Олександр Третьяков у четвер в ефірі "5 каналу". За інформацією Третьякова, мова пойде про проведення дострокових виборів та пошук компромісу, пише Українська правда.
Як відомо, 2 квітня Ющенко підписав указ про розпуск парламенту і проведення дострокових парламентських виборів 27 травня.
Зараз Конституційний Суд розглядає подання депутатів більшості щодо конституційності цього указу.
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