Сьогодні Ющенко і Янукович знову домовлятимуться

Президент Віктор Ющенко у п’ятницю планує зустрітися з прем`єр-міністром Віктором Януковичем.

Про це заявив депутат від "Нашої України" Олександр Третьяков у четвер в ефірі "5 каналу". За інформацією Третьякова, мова пойде про проведення дострокових виборів та пошук компромісу, пише Українська правда.

Як відомо, 2 квітня Ющенко підписав указ про розпуск парламенту і проведення дострокових парламентських виборів 27 травня.

Зараз Конституційний Суд розглядає подання депутатів більшості щодо конституційності цього указу.