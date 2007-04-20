Янукович повернув Кучмі ”забезпечення, обслуговування і охорону”

Кабінет Міністрів України відновив дію розпорядження КМУ "Про забезпечення, обслуговування та охорону Л.Д. КУЧМИ".

Текст відповідного документа від 18 квітня 2007 року - “Про відновлення дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2005 р. №15” – розміщено на офіційному сайті Верховної Ради України.

Згідно з документом, уряд відновлює дію розпорядження КМУ про пільги колишньому Президенту України Леоніду КУЧМІ та визнає таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2005 р. №42 "Про скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2005 р. №15".

Як повідомляв УНІАН, після президентських виборів, на яких переміг Віктор ЮЩЕНКО, 15 січня 2005 року Кабмін, який тоді очолював перший віце-прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, ухвалив розпорядження, за яким Л.КУЧМА одержав державне матеріальне утримання, а також в довічне користування державну дачу з обслуговуванням і охороною.

За неофіційною інформацією, згідно з розпорядженням, за державний кошт у Л.КУЧМИ мали працювати один радник і два помічники, у нього мали бути два автомобілі і чотири водії, один кухар, дві покоївки і два офіціанти. (На сайті ВР немає тексту цього розпорядження, лише зазначено – “Для службового користування” – УНІАН.)

5 лютого 2005 р. прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила здійснити аналіз правових підстав надання державного забезпечення Л.КУЧМІ. 12 лютого Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що, згідно з висновком Мінюсту, уряд, надаючи пільги Л.КУЧМІ, перевищив свої повноваження. 26 лютого 2005 року Кабінет Міністрів скасував розпорядження про пільги екс-президенту.

У той же час достовірно встановити, який саме обсяг привілеїв отримав екс-президент, згідно підписаного Азаровим розпорядження Кабміну за номером 15-2005-р "Про забезпечення, обслуговування і охорону Л.Д. Кучми" від 19 січня 2005 року, і, відповідно, яких саме благ позбавила екс-президента екс-прем`єр Юлія Тимошенко розпорядженням Кабміну № 42-2005-р від 28 лютого 2005 року, не представляється можливим.

Останнє розпорядження (кабінету Януковича) відсутнє на сайті Кабінету міністрів. Проте його вдалося виявити на сайті Верховної Ради. Правда, окрім слів "відновити дію розпорядження Кабінету міністрів від 19 січня 2005 року № 15-2005-р", інформації про відміну № 42-2005-р від 28 лютого 2005 року, і підпису прем`єра Януковича в документі немає нічого. Разом з тим первинний документ за підписом Азарова "запаролений" грифом "для службового користування". А документ за підписом Тимошенко жодної корисної інформації не містить - тільки назву підписаного Азаровим розпорядження.