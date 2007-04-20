Екстрене засідання Кабінету Міністрів перенесли на 15.00
10:17, 20 квітня 2007Політика
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Мали зібратися о 10.00
Екстрене засідання Кабінету Міністрів перенесене на 15.00 у зв`язку з консультаціями між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету міністрів України.
Екстрене засідання планувалося провести сьогодні о 10.00. Його ініціював 18 квітня В.ЯНУКОВИЧ для розгляду питання про діяльність правоохоронних органів в умовах політичної кризи.
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