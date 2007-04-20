Екстрене засідання Кабінету Міністрів перенесли на 15.00

Екстрене засідання Кабінету Міністрів перенесене на 15.00 у зв`язку з консультаціями між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету міністрів України.

Екстрене засідання планувалося провести сьогодні о 10.00. Його ініціював 18 квітня В.ЯНУКОВИЧ для розгляду питання про діяльність правоохоронних органів в умовах політичної кризи.