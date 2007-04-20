Наша Україна блокується з Луценком?

У ніч з середи на четвер в секретаріаті президента відбулася зустріч Віктора Ющенка з лідерами опозиції, пише Комерсант-Україна. На ній були присутні лідер "Нашої України" В’ячеслав Кириленко, лідер "Народної самооборони" Юрій Луценко, глава Християнсько-демократичної партії (ХДС) Володимир Стретович, лідер Народного руха України (НРУ) Борис Тарасюк, глава Української республіканської партії "Собор" Анатолій Матвієнко, лідер Української народної партії (УНП) Юрій Костенко, а також лідер БЮТ Юлія Тимошенко і глава СП Віктор Балога. Головною темою стало досягнення попередньої домовленості про створення на основі НУ єдиного блоку, до складу якого увійдуть "Народна самооборона Юрія Луценка" і "Рух, – Українська правиця".

Як повідомив Ъ один з учасників зустрічі, було ухвалено рішення, що всі депутати Верховної ради V скликання з фракції НУ збережуть свої місця в умовно-прохідній частині списку. Місця, що належали на попередніх парламентських виборах Партії промисловців і підприємців України (ПППУ), будуть розподілені між представниками "Народної самооборони" і УНП, що входить до складу виборчого блоку "Рух, – Українська правиця".

В той же час в іншій статті видання наводить такий діалог В’ячеслава Кириленка з своїм журналістом на прес-конференції після закінчення вчорашнього єкстренного з`їзду Нашої України:

– Говорять, що ще вчора пізно увечері ви в цьому (у складенній депутатських мандатів) упевнені не були і пообіцяли їм участь (НРУ і "Собору") в мегаблоку, - поцікавився Ъ. У відповідь Вячеслав Киріленко спохмурнів, подивився по сторонах і неголосно заперечив:

– Це неправда! Ми ведемо переговори, це так. Але не вночі, - тут він ще раз озирнувся.– "Наша Україна" обіцяє зробити все, щоб блок був створений.

Самі лідери Народного руха і Української республіканської партії "Собор" вчора перебували у вельми обтяжливому настрої, відзначає видання.

– Я так зрозумів, тепер ви згодні на все, і навіть мандати здати? – звернувся Ъ до пана Тарасюка.

– Ну прямо на все, - якось аж надто зосереджено відповів лідер НРУ.– Мандати здамо, і все... Хоча, чесно кажучи, одноголосності у нас немає.

Спантеличення Бориса Тарасюка можна зрозуміти. Усну обіцянку В’ячеслава Киріленка створити мегаблок може не підтримати, наприклад, рада Народного союзу "Наша Україна" або з`їзд партії. Тоді члени УРП "Собор" і НРУ, позбувшись мандатів, втратять шанси потрапити до єдиного виборчого списку.