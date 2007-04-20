Богатирьова просить Ющенка прочитати резолюцію ПАРЄ

Фракція Партії регіонів закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА продовжити політичний діалог на найвищому рівні для виходу з політичної кризи

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час ранкового пленарного засідання Верховної Ради заявила лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА. Вона зазначила, що це необхідно зробити з метою легітимного мирного виходу з ситуації, що склалася.

Крім того, за словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, Президент має продемонструвати готовність виконати рішення КС щодо свого указу.

«Ми підтримуємо активну співпрацю з Президентом України зі стабілізації політичної ситуації», - сказала лідер фракції.

При цьому, за словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, Президент має звернутися до лідерів опозиції з вимогою припинити деструктивні дії, спрямовані на подальше загострення політичної ситуації.

Лідер фракції Партії регіонів також наголосила, що її політична сила підтримує резолюцію ПАРЄ щодо ситуації в Україні.

Водночас, за словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, на сьогодні виникає дуже багато спекуляцій навколо тексту резолюції.

Вона закликала Президента України Віктора ЮЩЕНКА самостійно проаналізувати текст резолюції ПАРЄ, а не керуватися тим, що йому надає його оточення. «Знаючи недостатню кваліфікацію та політичну заангажованість президентського оточення, яке фільтрує і подає В.ЮЩЕНКУ викривлену інтерпретацію фактів, Партія регіонів звертається до Президента не обмежувати своє інформаційне поле моніторингом подій та оцінок, який пройшов цензуру у очільників Секретаріату.

«Пане Президенте, запросить повний текст резолюції ПАРЄ, проаналізуйте її, і ви приймете єдине вірне рішення, яке буде грунтуватися на Конституції України і законі», - закликала Р.БОГАТИРЬОВА.