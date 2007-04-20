Регіонали знову підуть на штурм Печерського суду?

Сьогодні представники Партії регіонів планують повторити силове захоплення приміщення Печерського районного суду Києва, повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України».

За словами керівника аналітичного департаменту “Нашої України” Анатолія ЛУЦЕНКА, «сьогодні “регіонали” планують повторити силове захоплення приміщення Печерського суду», для чого «вони будуть прикриватися рішенням Уманського суду. Під час захоплення так само використовуватимуться силові методи».

«Ми звертаємося до наших опонентів з Партії регіонів утриматися від силового сценарію захоплення судового приміщення. Також ми звертаємося до правоохоронних органів, насамперед до Служби безпеки України, з проханням запобігти незаконному захопленню приміщення Печерського районного суду”, - наголосив А.ЛУЦЕНКО.