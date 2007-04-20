Кириленко з Луценком навіть не починали ділити місця у першій п`ятірці

«Наша Україна», “Народна самооборона Юрія Луценка” та “Рух – Українська правиця” мають намір створити єдиний блок для участі в дострокових парламентських виборах, якщо дата виборів буде перенесена.

Про це в інтерв’ю кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат, член фракції «Наша Україна» В’ячеслав КОВАЛЬ.

Він наголосив, що така домовленість існує вже третій день. При цьому, за його словами, вона є поки що усною і у письмовому вигляді не оформлена.

Відповідаючи на запитання, коли може бути підписано письмова угода, В.КОВАЛЬ сказав, що «прогнози - річ невдячна».

В той же час він припустив, що у письмовому вигляді це може бути оформлено через тиждень. При цьому, за словами депутата, остаточне рішення буде прийняте тільки тоді, коли з’явиться відповідний указ про перенесення дати виборів, а також після того, як усі політичні сили, що мають намір увійти до блоку, проведуть свої партійній з’їзди.

За словами В.КОВАЛЯ, створення такого блоку «дозволить успішно боротися під час дострокових виборів і не перетворити їх на чергове витрачання фінансових ресурсів». В.КОВАЛЬ зазначив, що блок розраховує на дострокових виборах на підтримку 25% громадян. Він також повідомив, що вже досягнута домовленість щодо алгоритму розподілу місць у виборчому списку між політичними силами, що входитимуть до блоку.

При цьому він відмовився сказати, скільки відсотків у виборчому списку дістанеться кожній політичній силі. Народний депутат обмежився тим, що це буде «адекватний розподіл».

Відповідаючи на запитання, чи визначена вже перша п’ятірка виборчого списку майбутнього блоку, В.КОВАЛЬ зазначив, що «до цього справа поки не дійшла».