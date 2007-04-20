Костенко не збирається в блок з Нашою Україною

Твердження, які з`явилися у ЗМІ, ніби Українська народна партія має намір увійти до "Нашої України" після виведення зі складу цього блоку ПППУ, і веде з цього приводу сепаратні переговори, категорично спростовує лідер УНП Юрій КОСТЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, Ю.КОСТЕНКО зазначив: "Після створення блоку "Рух – Українська Правиця" Українська народна партія розглядає як суб`єкт переговорів "Правицю" і не вестиме перемовин щодо входження в той чи інший блок окремо від "Правиці". Цю позицію я повідомив керівництву "Нашої України".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 квітня, народний депутат, член фракції «Наша Україна» В’ячеслав КОВАЛЬ повідомив, що «Наша Україна», “Народна самооборона Юрія Луценка” та “Рух – Українська правиця” мають намір створити єдиний блок для участі у дострокових парламентських виборах, якщо дата виборів буде перенесена.