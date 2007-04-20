Німецький політолог Рар радить Ющенку відкликати указ

Директор програм Росії і країн СНД Німецької ради із зовнішньої політики Александер РАР вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО повинен відкликати свій указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

Про це А.РАР сказав в інтерв`ю газеті “День” (№68 від 20 квітня).

“Що стосується Президента, то він повинен піти на мужній крок і відкликати свій указ”, - сказав експерт.

А.РАР упевнений, що це не буде проявом слабкості з боку Президента. Він нагадав, що свого часу Леонід КУЧМА також відмовився від указу щодо референдуму про довіру Верховній Раді.

На думку А.РАРА, можна домовитись, що вибори пройдуть не цього року, а наприкінці наступного, і таким чином обидві сторони можуть “зберегти своє обличчя”.

Водночас А.РАР вважає, що парламент повинен чітко оголосити мораторій на всі законодавчі акти, які було ухвалено після Універсалу національної єдності в період зміни владних структур. “Я думаю, що Україна повинна повернутися до Універсалу як священного документа, який через два роки після Помаранчевої революції у вирішальний критичний момент об`єднав всі політичні сили і показав, в яку сторону повинна розвиватися Україна”, - сказав він. При цьому експерт уточнив, що Україна повинна інтегруватися до євроатлантичних структур і водночас розвивати відносини з іншими економічно потужними країнами, такими як Росія.

“Потрібно ще раз скріпити підпис на Універсалі, який повинен стати свого роду Магна-Картою, що була раніше в Європі дуже важливим документом”, - сказав А.РАР.

На його думку, Універсал повинен стати фактичною преамбулою до української Конституції, за яку трималися б не лише теперішні, а й майбутні покоління українських політиків.

У цьому випадку, вважає А.РАР, є шанс, що країна збережеться. А інакше конфлікт далі роз`їдатиме схід і захід країни, політичну еліту і може закінчитися тим, що Україна відмовиться від парламентсько-президентської республіки і стане президентською, але вже при іншому Президенті.

А.РАР також не бачить сенсу проводити парламентські вибори восени. «Баланс буде відтворено, якщо парламент погодиться на мораторій і відмовиться від всіх тих односторонніх заяв, які він робив, роздягаючи і принижуючи Президента, починаючи з серпня минулого року», - сказав він. У цьому разі, за словами політолога, президентська і парламентська влада зможуть разом працювати.

А.РАР також відзначив, що ніхто не може говорити, що В.ЮЩЕНКО має рацію, доки Конституційний Суд не виніс свого вердикту. «Я думаю, що проблема Європи полягає в тому, що тут дуже багато хто розуміє, що ЮЩЕНКО зробив помилку, що є питання з маніпуляцією Конституції. Але ніхто не хоче його критикувати, бо всі бояться, що слабкий ЮЩЕНКО означає відхід України від Європи в бік Росії”, - сказав А.РАР.