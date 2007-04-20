Мороз обурюється, що Шаповал говорить дикі речі і нервує суддів

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ звинувачує представника Президента України в Конституційному суді професора Володимира ШАПОВАЛА в затягуванні роботи КС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив, виступаючи в клубі Кабінету міністрів України на нараді з керівникам обласних і районних держадміністрацій і мерами міст, організованому першим віце-прем`єр-міністром України, міністром фінансів Миколою АЗАРОВИМ.

За словами О.МОРОЗА, затягування роботи триває вже третій день. Він вважає, що фактом затягування з боку В.ШАПОВАЛА є його п`ятигодинний виступ, в якому професор пояснював, «що указ Президента правильний». «Добалакався до речей не те що смішних, а просто диких, що право Президента розповсюджується за межі Конституції і він може дотримуватися її або не дотримуватися», - заявив О.МОРОЗ.

Зараз, за словами О.МОРОЗА, В.ШАПОВАЛ відповідає на питання, затягуючи час. «Вже нервують судді КС, головуючий робить зауваження, що він (ШАПОВАЛ) десятий раз повторює одне й те саме», - сказав О.МОРОЗ. На його думку, «мета зрозуміла – затягнути рішення суду, щоб можна було чинити тиск на структури влади - місцеві і центральні - для того, щоб провести вибори до рішення КС».