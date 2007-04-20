Третьяков вважає відправною точкою зраду Мороза

Народний депутат V скликання Олександр ТРЕТЬЯКОВ (“Наша Україна”) прогнозує, що рішення Конституційного Суду щодо Указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про дострокове припинення повноважень Верховної Ради V скликання буде політико-правовим.

«Згідно з законом, КС мусить тлумачити Конституцію, а не застосовувати до неї будь-які інші закони, апріорі нижчі за статусом”, - наголосив О.ТРЕТЬЯКОВ. “Тому я переконаний, що без перебільшення історична відповідальність КС значно вища, ніж будь-якого суду в Україні», заявив депутат кореспонденту УНІАН.

Водночас О.ТРЕТЬЯКОВ не підтримує думку, яку розповсюджують члени Партії регіонів про те, що рішення КС мусить бути виключно правовим, і політичні сторони мусять взяти його за відправну точку у переговорах: «Відправна точка будь-яких переговорів - це зрада парламенту своїх виборців, це зрада МОРОЗА і побудована на зраді коаліція. Конституційний Суд, виконуючи свої обов’язки, мусить дати оцінку крадіжці народних голосів в усіх площинах – від юридичної до моральної, ухвалити політико-правове рішення. І якщо мої колишні колеги по парламенту не погоджуються з цим, нехай перенесуть слухання щодо указів Президенту у Господарський суд, адже для них, схоже, політика – це господарство», - зазначив О.ТРЕТЬЯКОВ.