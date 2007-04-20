Полтавський губернатор Асадчев призупинив своє членство в УНП

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ призупинив своє членство в Українській народній партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор повідомив журналістам у перерві сесії Полтавської обласної ради.

«Це пов`язано з тим, що я не згоден, щоб Українська народна партія йшла на вибори самостійно. Я говорив про це раніше, а зараз йти на вибори самостійно - не допустимі речі, які носять антипрезидентський характер», - вважає В.АСАДЧЕВ.

За його словами, свою точку зору він висловив лідеру партії Юрію КОСТЕНКУ. Питання про вступ губернатора В.АСАДЧЕГО до НСНУ залишається відкритим.

«Я не піду більше окремо від Президента, він вимагає підтримки, і інтереси держави мають бути вищими за особисті амбіції. Питання про вступ до НСНУ поки що відкрите», - заявив В.АСАДЧЕВ.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня «Народний Союз Наша Україна” затвердив список кандидатів у народні депутати від партії, до якого було включено і голову Полтавської ОДА В.АСАДЧЕВА.