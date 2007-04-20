Азаров має претензії до ПАРЄ

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ позитивно оцінює ухвалену 19 квітня резолюцію ПАРЄ, проте здивований пунктом про те, що уряд не почав фінансувати дострокові вибори.

Як передає кореспондент, про це він заявив сьогодні під час наради з головами обласних і районних рад. М.АЗАРОВ вважає, що фахівці, які готували це рішення, читали не всі закони України, інакше вони б знали, що, окрім указу Президента, є Бюджетний кодекс, закон про вибори, якими і визначається фінансування виборів.

«Я думаю, що наша делегація з деяких питань недостатньо чітко провела інформативну роботу щодо законодавства», - сказав М.АЗАРОВ, звертаючись до голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА, який брав участь в нараді.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію по Україні «Функціонування демократичних інституцій в Україні», що складається з 18 пунктів.

У документі ПАРЄ висловлює стурбованість політичними подіями, що відбуваються в Україні впродовж останніх місяців, які досягли свого піку після 2 квітня 2007 року, коли Президент України Віктор ЮЩЕНКО оголосив про розпуск Верховної Ради.

Разом з тим Асамблея визнає, що дострокові вибори є легітимним демократичним інструментом для обрання і контролю народом влади.

У зв`язку з цим ПАРЄ зі стурбованістю відзначає, що існуючі положення виборчого законодавства, які регулюють дострокові вибори впродовж визначених Конституцією часових меж (60 днів), є недостатніми і не гарантують відповідних умов для чесних і вільних виборів. Асамблея висловлює жаль, що уряд не виконав формально діючий Указ і не виділив необхідне фінансування для цих виборів.