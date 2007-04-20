Нардеп Ковзель ”розжалував” трьох міліціонерів і кидався їх шапками?

Департамент зв’язків із громадськістю МВС України заявляє, що народний депутат Микола КОВЗЕЛЬ, перебуваючи під будівлею Конституційного Суду, зірвав погони з форми трьох військовослужбовців внутрішніх військ, а їхні головні убори кинув на землю.

Як повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України, сьогодні починаючи з 4.30 біля будівлі Конституційного Суду України почали збиратися представники різних політичних сил, а станом на 7.00 у згаданому місці вже було до 6 тисяч прихильників парламентсько-урядової коаліції і до 2 тисяч - опозиції.

З метою уникнення будь-яких сутичок між ними та розмежування сторін працівниками міліції в декількох місцях було виставлено загороджувальні «живі» ланцюжки.

О 7.30, йдеться у повідомленні ДЗГ, з колони представників опозиції відділилася група кількістю до 50 чоловік на чолі з народними депутатами України М.КОВЗЕЛЕМ та Михайлом ВОЛИНЦЕМ, які намагалися пройти до Конституційного Суду України. При цьому М.КОВЗЕЛЬ зірвав погони з форменого одягу трьох військовослужбовців внутрішніх військ, які були задіяні до складу розмежувальних ланцюжків, а їхні формені головні убори кинув на землю.

За вищезгаданими матеріалами проводиться відповідна перевірка.

Як повідомляв УНІАН, за словами народного депутата від БЮТ М.КОВЗЕЛЯ, він разом з іншими народними депутатами та групою пікетувальників від БЮТ, перебуваючи під будівлею КС, хотів змінити місце розташування і перейти на іншу ділянку вулиці. Однак, за його словами, прохід їй перегородили співробітники правоохоронних органів і почали затискати їх у коло. М.КОВЗЕЛЬ сказав, що він разом із групою інших депутатів намагався прорватися крізь кордон правоохоронців, однак у цей момент до нього ззаду підбіг інший працівник міліції і бризнув в нього з газового балончика.

Після цього, розповів УНІАН депутат, міліціонер кинув балончик і намагався втекти. Його намагалися наздогнати інші депутати з БЮТ, зокрема депутат М.ВОЛИНЕЦЬ.

М.КОВЗЕЛЬ висловив обурення такими діями міліції. За його словами, на вимогу депутатів вони навіть не представляються. Депутат також розповів, що після цього інциденту був доправлений до лікарні, де йому надали допомогу.