Шуфрич погрожує тюрмою за виконання указу Ющенка

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ попереджає керівників всіх рівнів про кримінальну відповідальність за прагнення скоріше виконати Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 5-го скликання до рішення Конституційного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.ШУФРИЧ заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Якщо Конституційний Суд визнає Указ глави держави нелегітимним, то ми, як мінімум, станемо очевидцями визнання фактичного порушення ряду норм Кримінального кодексу», - вважає Н.ШУФРИЧ. На його думку, заклики до виконання Указу В.ЮЩЕНКА можуть бути розцінені, як заклики до дій, спрямованих на «насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади».

«Це означає, що ті, хто візував Указ, всі губернатори, які підписалися за його виконання, деякі голови місцевих рад, і - що сумне - деякі міністри потрапляють в ситуацію, коли де-факто по відношенню до них у наявності дії від організації злочину до його фактичного здійснення», - вважає Н.ШУФРИЧ. «Формально цю відповідальність розділяє і Президент ЮЩЕНКО як людина, яка підписала Указ», - додав він.

«Формальний факт здійснення злочину залишається, і навіть якщо з якихось суто політичних мотивів вдасться зробити так, щоб Генпрокуратура не звертала на це уваги, то люди, які допомагали В.ЮЩЕНКУ, впродовж десяти років житимуть під тиском того, що їх можна притягнути до кримінальної відповідальності, а В.ЮЩЕНКО - під загрозою імпічменту від діючого на той момент парламенту», - вважає міністр.

Н.ШУФРИЧ виступає за швидке знаходження консенсусу до того, як КС ухвалить будь-яке рішення, для того, щоб у Суду просто не було предмету розгляду.

«Щоб все ж таки після рішення КС, якщо Указ буде визнано нелегітимним, нам не довелося приймати закон про амністію учасникам процесу, пов`язаного з підготовкою Указу про розпуск ВР», - сказав Н.ШУФРИЧ, зазначивши, що у такому разі Президенту доведеться підписувати закон про амністію самому собі.

Водночас, відзначив він, що якщо КС ухвалить позитивне для глави держави рішення, тоді його всі виконуватимуть і підуть на вибори. Але «ті, хто через низку обставин не міг виконати Указ Президента, не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за ст. 109, тому що виконували на той момент легітимне рішення ВР», - наголосив Н.ШУФРИЧ.