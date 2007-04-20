На екстрене засідання Кабміну прийшов Мороз

В екстреному засіданні Кабінету міністрів бере участь голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ.

Як передає кореспондент УНІАН, О.МОРОЗ бере участь у засіданні Кабміну на запрошення прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Ми сьогодні з Президентом України в черговий раз обмінялися думками. З урахуванням ситуації, що склалася, і рішенням ПАРЄ, я сьогодні запросив голову ВР Олександра Олександровича МОРОЗА як безпосереднього учасника засідання, щоб він детальніше розповів, як воно проходило, і ті питання, на які слід звернути увагу уряду», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, відкриваючи екстрене засідання уряду.