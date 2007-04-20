Ющенко закликає не виводити людей на вулиці

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає всі сторони конфлікту в Україні не спекулювати громадянською позицією людей і не виводити їх на вулиці

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу після зустрічі з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

В.ЮЩЕНКО висловився за оголошення мораторію на «спекулятивне використання, перш за все, громадянської позиції, формування штучного протистояння, формування взагалі псевдомайдану, який, - переконаний Президент, - сьогодні порочить ім’я тих людей, які залучені до цих процесів».

Президент подякував Богові, що сьогодні в Україні немає суспільного протистояння, хоча, за його словами, “деякі політичні лідери хотіли б його мати”. “Я переконаний, їм понад усе потрібна одна крапля крові, яка б пролилася на Хрещатику, як потрібно було два роки тому тоді іншому режиму», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

При цьому Президент України закликав людей до терпимості і відповідальності.