Президент хоче проведення Всенародного референдуму
16:00, 20 квітня 2007Політика
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Про це він сказав сьогодні на брифінгу
Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє про необхідність проведення Всенародного референдуму щодо нової редакції Конституції України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу після зустрічі з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
При цьому Президент наголосив, що суспільство має бути учасником врегулювання існуючої кризи і винести свої уроки з поведінки влади, з помилок, яких вона припустилась останнім часом. «Суспільство має бути учасником врегулювання цієї кризи і зробити свої уроки з поведінки влади, яка припустилась до тих кроків, які ми спостерігаємо останні декілька тижнів, всі повинні вийти з уроками», - переконаний В.ЮЩЕНКО.
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