Мороз думає, що дії опозиції - від лукавого

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ заявляє, що парламент працює, і працюватиме в звичайному режимі, незважаючи на нібито складання повноважень депутатами від опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час сьогоднішнього екстреного засідання Кабінету міністрів України.

«Парламент працює, і парламент працюватиме, подобається це комусь чи ні», - сказав О.МОРОЗ.

Голова ВР зазначив, що на сьогодні серед деяких державних установ утвердилася думка про те, що парламент припинив свої повноваження у зв`язку з Указом Президента про дострокові вибори. В зв`язку з цим О.МОРОЗ підкреслив, що ч. 1 ст. 90 Конституції України встановлено, що припинення повноважень депутатів ВР відбувається лише після прийняття присяги депутатами нового скликання.

«Цю тему навіть не коментують ніде в Європі. І в Парламентській Асамблеї з іронією і зі здивуванням, і зі сміхом сприймають те, що в нас хтось в Адміністрації Президента, зокрема, вважає, що парламенту немає, тому що указ вийшов», - сказав О.МОРОЗ.

Крім того, голова ВР назвав абсурдною ситуацію, що склалася зі складанням повноважень опозиційними депутатами. В зв`язку з цим він підкреслив, що єдиним механізмом припинення повноважень депутата є механізм, передбачений ст. 251 Конституції, згідно з якою депутати можуть скласти повноваження, звернувшись з відповідною заявою в Секретаріат ВР.

«А понести до Адміністрації Президента заяви, а потім через ЗМІ повідомляти суспільство, що склали свої повноваження, - це від лукавого. Не треба навантажувати Президента чужим клопотом, та ще й у такому авантюрному варіанті», - підкреслив голова ВР.