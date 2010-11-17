Делегація Партії регіонів два дні консультувалась у Москві

«Єдина Росія» і Партія регіонів мають намір у найкоротші терміни розробити окремий план двостороннього розвитку міжпартійних відносин на 2011 рік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Єдиної Росії», за підсумками дводенних робочих консультації між партією «Єдина Росія» і Партією регіонів.

Повідомляється, що українська делегація на чолі із заступником голови партії Леонідом КОЖАРОЮ зустрілася із заступником секретаря президії генеральної ради «Єдиної Росії» Костянтином КОСАЧОВИМ секретарем президії генради Сергієм НЕВЄРОВИМ.

У бесіді з К.КОСАЧОВИМ наголошувалося, в основному, на можливості міжпартійної взаємодії щодо узгодження підходів і розробки спільних позицій, що стосуються різних зовнішньополітичних «досьє», коли такої практики вимагають інтереси двох країн. Особливо затребувана така робота може бути, наприклад, під час обговорення тих чи інших проблем у Парламентській Асамблеї Раді Європи, інших загальноєвропейських і міжнародних структурах, зазначили в прес-службі.

«Наші міжпартійні зв`язки народилися не зараз, перші контакти між партіями були встановлені ще в 2003 році. Можу упевнено заявити, що сьогодні це зрілі відносини, наповнені конкретним змістом. Ясно, що тепер, коли Партія регіонів більше не в опозиції, ці відносини стануть більш насиченими і продуктивними», - сказав К.КОСАЧОВ.

У свою чергу, Л.КОЖАРА поінформував про нинішню політичну ситуацію в Україні, про процеси, що відбуваються в суспільстві.

«Я недавно став заступником голови партії з міжнародних справ і, зрозуміло, мене вельми турбує зовнішньополітична сторона справи. До того ж, я колишній посол. У рамках партії ми створили новий департамент із зарубіжних і міжпартійних зв`язків, ставимо роботу на новий, системний рівень. Перший зарубіжний візит у такому статусі – до Вашої країни, на зустріч з «Єдиною Росією», - заявив він.

У свою чергу, С.НЕВЄРОВ запропонував конкретну повістку для подальшої спільної роботи. Це обговорення і обмін досвідом в області партійного будівництва, організації роботи партії, проведенні виборів різних рівнів, роботі з електоратом.

Наголошується, що великий інтерес українських партнерів викликав існуючий в партії «Єдина Росія» інститут прихильників, досвід роботи партійних фракцій у регіонах, законодавча діяльність у цілому. Взагалі, регіональній партійній роботі було приділено багато уваги на зустрічах.

«Для нас ваш досвід дуже важливий. Адже сьогодні Партія регіонів «завойовує» все більше українських областей і міст, і навіть там, де раніше наші позиції не можна було назвати сильними і стійкими», - підкреслив Л.КОЖАРА.

На завершення було ухвалено рішення про необхідність у найкоротший час розробити окремий план двостороннього розвитку міжпартійних відносин на 2011 рік з виходом на підписання відповідного Протоколу про взаємодію.

С.НЕВЄРОВ одержав запрошення відвідати з візитом Україну в короткостроковій перспективі. Зустріч носила конструктивний, партнерський характер.