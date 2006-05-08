Донецький губернатор не згоден з позицією Партії регіонів

депутата ВРади на користь посади голови Донецької облради

Київ. 8 травня. УНІАН. Голова Донецької облорганізації Партії регіонів Анатолій БЛИЗНЮК відмовився від посади депутата Верховної Ради на користь посади голови Донецької облради.

Як повідомляє «Острів», про це А.БЛИЗНЮК сказав на зустрічі з послом Німеччини в Україні Дітмаром ШТЮДЕМАННОМ в Донецьку.

"Я написав заяву, якою знімаю з себе повноваження народного депутата і залишаюся працювати главою обласної ради. Я не згоден з позицією Партії регіонів на державному рівні", - сказав А.БЛИЗНЮК.

Він пояснив, що не згоден в питанні про участь Партії регіонів у формуванні коаліції.

Також А.БЛИЗНЮК зазначив, що якщо Партія регіонів перемогла на виборах, значить, вона і повинна брати участь у формуванні Кабінету Міністрів і проявляти активність.

"Я цього не бачу... Я залишаюся в Донбасі", - сказав А.БЛИЗНЮК.

При цьому він висловив упевненість, що найближчим часом Партія регіонів візьме на себе формування Кабміну.

Нагадаємо, що А.БЛИЗНЮК пройшов у Верховну Раду за виборчим списком Партії регіонів. 25 квітня депутати Донецької обласної ради 5-го скликання на своїй першій сесії обрали його головою облради.

В облраді минулого скликання А.БЛИЗНЮК був заступником голови, Бориса КОЛЕСНИКОВА. З 2002 по 2005 рік А.БЛИЗНЮК очолював Донецьку облдержадміністрацію.