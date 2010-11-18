Українцям радять не шукати пригод на свою голову у Гвінеї

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України, які планують найближчим часом відвідати Гвінейську Республіку, утриматися від поїздок з огляду на масові безпорядки, що супроводжуються актами вандалізму і переросли у сутички з поліцією та жандармерією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, за інформацією Представництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста у Гвінеї, у ході сутичок близько 10 осіб загинули і більше 100 отримали поранення. Прихильники Альфи КОНДЕ, якого оголошено переможцем виборів, переслідують представників народності пель.

У зв’язку із загостренням ситуації, о 17.00 за київським часом 17 лстопада указом Президента Гвінеї було запроваджено надзвичайний стан, правовий режим якого передбачає залучення військових підрозділів для підтримання громадського порядку. Дію надзвичайного стану встановлено до проголошення Верховним Судом остаточних результатів виборів.

Громадянам України, які перебувають у Гвінеї, рекомендовано не виходити до центральної частини столиці. Посольство України у Гвінеї постійно перебуває на телефонному зв’язку з громадянами України, а також вживає додаткових заходів з метою забезпечення безпеки працівників дипустанови.