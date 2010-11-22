Керівники підприємницьких рад узгоджують подальші дії

Кілька десятків координаторів малого і середнього бізнесу з усіх регіонів країни зібралися вчора у Вінниці для вироблення спільної позиції, повідомляє прес-служба Ради об’єднань підприємців України.

Керівники координаційних рад узгоджують подальші протестні дії та створюють «дорожню карту» майбутніх акцій з огляду на ухвалення 18 листопада цього року Верховною Радою України Податкового кодексу.

На думку багатьох координаторів, після безпрецедентного резонансу стихійних незадоволень лише рівноправний і конструктивний діалог з владою дасть шанс домогтися вета Президента на Податковий кодекс, а не безкомпромісно загострювати конфлікт надалі. «Підприємцям важливо не дозволяти політичним силам використовувати себе і втягувати в політичні ігри задля чиєїсь вигоди, бо, приходячи до влади з нашою допомогою, такі союзники одразу забувають про власні солодкі обіцянки», – заявила, зокрема, координатор Ради об’єднань підприємців України Алла Алєксєнцева. На її переконання, хвиля протестів допоможе підприємницькому руху звільнитися від нав`язування чужої політичної волі та навчитися виробляти власні рішення й змушувати владу і опозицію виконувати їхні обіцянки.

Учасники зборів зауважили, що ухвалення і підписання Податкового кодексу означатиме, що з 1 січня 2011 року для переважної більшості представників малого та середнього підприємництва та для їх найманих працівників стане неможливим звести кінці з кінцями, заробити на шматок хліба, заплатити за квартиру та навчання дітей. Зрештою, багато хто опиниться на вулиці без даху над головою, підсумовується в повідомленні.