Віце-президент Нацтелекомпанії не має вищої освіти

У віце-президента Національної телерадіокомпанії України Валіда Арфуша немає вищої освіти.

Про це чиновник повідомив в ефірі програми "Чорне і біле" на телеканалі ТВі.

"На сьогоднішній день ще немає", - заявив він, відповідаючи на питання, чи отримав він вищу освіту.

Арфуш розповів, що він не закінчив Дніпропетровський національний університет за фахом "журналістика".

"Ми, коли приїхали з братом до Дніпропетровська, в кишені було 150 доларів всього на життя, і займало більше часу не навчання, а пошук будь-яких можливостей заробляти гроші. Щоб просто нормально жити", - пояснив він.

"Я собі поставив за мету. На наступний рік мені буде 40 років. Одна з цілей це отримання вищої освіти", - заявив чиновник.

Арфуш розповів, що займається на каналі міжнародними та музичними програмами.

"Якщо б я протягом 6 місяців приніс шкоду каналу, то я б вже там не працював. Я б там не залишився сам по собі. Я показав повністю свої здібності на каналі", - зазначив він.

Українська правда