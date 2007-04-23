Томенко поставив собі надзавдання і переконаний, що розуму вистачить

Народний депутат V скликання, член Блоку Юлії Тимошенко Микола ТОМЕНКО сподівається, що у випадку проведення дострокових виборів Київського міського голови опозиційні сили висунуть єдиного кандидата на посаду мера столиці.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

"Я абсолютно переконаний, що вистачить у нас розуму не допустити тих помилок, які були на попередній виборчій кампанії, і що від всіх тих сил, які сьогодні в опозиції до ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, буде висунуто одного кандидата”, - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, це питання має бути предметом домовленостей.

М.ТОМЕНКО також не виключив, що у випадку досягнення домовленостей щодо висунення єдиного кандидата від опозиції, ця кандидатура не обов’язково може бути від БЮТ. “Я займаю таку позицію (може вона й не відповідає партійній лінії): якщо ми домовляємося про єдиного кандидата, то не обов’язково, щоб цей кандидат був від БЮТ”, - наголосив М.ТОМЕНКО.

Він зазначив, що особисто його “амбіції стосуються того, щоб Києвом керували ті люди, які люблять Київ, а не які його знищують”. “Це надзавдання моє, і я готовий докласти зусиль”, - сказав М.ТОМЕНКО.