Міліція перекрила дві вулиці на доступах до Адміністрації Президента

У Києві міліція перекрила вулицю Лютеранську і частину вул. Круглоуніверситетська металевими парканами, щоб унеможливити прохід колон учасників акції протесту проти Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином ні автотранспорт, ні перехожі не можуть наблизитися до Адміністрації Президента.

Також на Лютеранський знаходиться сім мікроавтобусів, в яких перебувають співробітники МВС. У внутрішньому дворі Адміністрації Президента перебувають десятки бійців спецпідрозділу МВС «Беркут».

За даними міліції, наразі на вул. Банковій, неподалік від будівлі Адміністрації Президента, перебувають понад 3,5 тис. підприємців.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві підприємці протестують проти нового Податкового кодексу, ухваленого Верховною Радою на минулому тижні. Вони розпочали свою акцію на Майдані Незалежності, після чого вирушили до Адміністрації Президента із закликом до Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати цей Податковий кодекс.