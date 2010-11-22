Підприємці хочуть почути від Колесніченка, хто сховається на Сицилії

Центральний штаб порятунку українського підприємництва вимагає публічних вибачень від народного депутата (фракція Партії регіонів) Вадима КОЛЕСНІЧЕНКА «за образу мільйонів громадян України і організаторів акції».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі штабу.

Зокрема, у заяві підприємців підкреслюється, що здійснюване В.КОЛЕСНІЧЕНКОМ «залякування людей», які мали намір вийти 22 листопада на Майдан Незалежності в Києві реалізувати своє конституційне право на збори, є дією протизаконною.

При цьому представники Центрального штабу заявляють, що заявка на проведення безстрокової акції на Майдані Незалежності на 100 тисяч осіб була подана до КМДА і завізована ГУ МВС у м. Києві.

Також підприємці вимагають від В.КОЛЕСНІЧЕНКА назвати конкретні прізвища «причетних» до протестів проти Податкового кодексу осіб, які «сховаються за кордоном: на Сицилії, на Корсиці, в офшорних зонах».

«Інакше Центральний штаб розглядатиме заяву даного пана як наклеп на організаторів акції на Майдані Незалежності зі усіма випливаючими юридичними наслідками», - зазначається у заяві.

У контексті слів про те, що «в країні немає жодних заворушень», підприємці рекомендують В.КОЛЕСНІЧЕНКУ помітити сотні тисяч людей, які вийшли на протести 16 і 18 листопада по всій країні.

Як відомо, 19 листопада в коментарі сайту «Delfi» В.КОЛЕСНІЧЕНКО заявив, що протестуючі громадяни, що протестують, дестабілізують роботу державних органів, будуть покарані за усією суворістю закону. На його думку, через свої дії підприємці можуть бути "серйозно покарані".

"Найголовніше, щоб більшість людей знала, що гарматне м`ясо, яке йде попереду, - постраждає. А ті, хто їх туди посилає, сховаються за кордоном: на Сицилії, на Корсиці, в офшорних зонах. Звідти просто спостерігатимуть, як дурнів відправляють на тюремні нари. Кожен повинен чітко розуміти - за свої 3 копійки люди зазнають серйозного покарання", - заявив депутат.

"Майдану-2 не буде, тому що дурнів вже не залишилося. Їх вже розвели як лохів, обдурили і викинули на звалище історії", - відзначив В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

На його думку, в країні немає жодних заворушень. "Розповіді про ці заворушення - це хворий розум ідіотів, які намагаються спалити будинок, в якому живуть, для того, щоб знайти якогось таргана. Лише б вони самі не згоріли у тому вогні, на якому вони хочуть погріти руки", - відзначив В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

"Одна частина людей абсолютно не розуміє, навіщо приїжджає на акції, а інша частина очманіла, не знає, чого від них хочуть домогтися", - вважає депутат.

На думку В.КОЛЕСНІЧЕНКА, значне число протестувальників не знайоме з прийнятим Податковим кодексом. "Їх як гарматне м`ясо штовхають під сокиру м`ясника, під сокиру закону", - цитує «Delfi» слова депутата.