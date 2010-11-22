Тимошенко викрила "зрадників європейських принципів" у Європарламенті

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Партія регіонів, яка восени підписала меморандум з групою Європарламенту "Прогресивний альянс соціалістів та демократів", фактично уклала угоду зі зрадниками європейських принципів.

Про це вона заявила в інтерв’ю виданню Financial Times, повідомляє персональний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Партія регіонів… знайшла незвичайного союзника в особі групи соціалістів у Європейському парламенті. Цей союзник двічі відкладав прийняття Резолюції, де висловлюється критика щодо регресу демократії в Україні", - сказала вона.

Водночас лідер партії "Батьківщина" звинуватила Партію європейських соціалістів у зраді європейських принципів під час блокування прийняття в Європейському парламенті Резолюції щодо України, де висловлювалася критика стосовно місцевих виборів, які відбулися минулого місяця.