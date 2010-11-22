Президент ЄК помітив, що Януковича бачить частіше за інших «неєвропейців»

Лідери Європейського Союзу наголошують, що рівень відносин з Україною залежатиме від реформ та стану демократії в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили сьогодні президент Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ та президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ на початку пленарного засідання 14-го саміту Україна-ЄС в Брюсселі.

«Наші відносини напряму залежатимуть від проведення реформ і стану демократії. Ми готові допомагати в реформах», - заявив президент Європейської Ради. «Наше зближення залежатиме від спільних цінностей: демократії, прав людини», - додав президент Єврокомісії.

Обидва лідери ЄС наголосили, що Україна є одним з ключових партнерів Європейського Союзу. «Ви – єдиний серед неєвропейських лідерів, з яким ми зустрічались найчастіше», - зазначив президент Єврокомісії.

Лідери ЄС також висловили сподівання, що саміт надасть нового імпульсу двостороннім економічним відносинам та секторальній співпраці. Вони також звернули увагу на те, що сьогодні сторони планують схвалити План дій зі скасування короткострокових віз та підписати протокол про приєднання України до програм ЄС, що надасть Києву більше можливостей для співпраці.