Янукович відчув дружнє ставлення до України і до себе особисто

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює переконання, що саміт Україна-ЄС є особливим для обох сторін, й очікує від керівництва Євросоюзу принципової і відвертої розмови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у вступному слові перед початком пленарного засідання саміту Україна-ЄС, який проходить сьогодні у Брюсселі.

«Я хочу сказати, що нинішній саміт є особливим для обох його учасників, оскільки визначається періодом глибинних реформувань і трансформацій», - сказав глава держави.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, для України ця подія є особливою ще й тому, що відбувається в умовах давно очікуваної політичної стабілізації, консолідації усіх гілок влади, здійснення нагальних ринкових перетворень та утвердження європейських цінностей.

«Для Європейського Союзу цей період є особливим з огляду на триваючі внутрішні реформи, які визначені Лісабонським договором», - заявив глава держави.

За його словами, «сьогодні ми не можемо говорити про те, що Україна та Євросоюз проходять шлях реформ абсолютно безболісно і легко. Так не буває у природі. Будь-який прогрес потребує часу, а досягнення позитивних результатів вимагає пошуку компромісів та взаємних поступок».

На переконання В.ЯНУКОВИЧА, саме такі прагматичні підходи утвердилися у взаєминах України та Євросоюзу на сучасному етапі.

«І мені так здається і дуже хотілося б, щоб з часом усе більше й більше у нас зростала довіра, щоб усе, що ми кажемо, ми робили, можливо, не завжди так швидко, але наполегливо, з досягненням мети», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зауважив: «Я відчуваю дружнє ставлення до України і до мене особисто». «І з нетерпінням чекаю початку нашої сьогоднішньої роботи, І, як завжди, принципової, відвертої розмови», - резюмував Президент.