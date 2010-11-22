Організатори акції у Києві лякають підприємців кримінальними справами

Організатори акції протесту підприємців у Києві заявляють, що міліції дана вказівка порушувати проти них кримінальні справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це підприємцям, які стоять на Майдані Незалежності і протестують проти Податкового кодексу, зі сцени повідомили самі організатори акції.

Водночас в ГУ МВС столиці цю інформацію заперечили, наголосивши, що єдине, що міліція зараз може робити, – це скласти адміністративний протокол за перекриття руху на Хрещатику та вул. Інститутській.

Однак цього поки що не робиться.

«Ні про які кримінальні справи мова не може іти і ніякої вказівки міліції ніхто не давав», - запевнили в столичній міліції.