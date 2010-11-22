Організатори акції у Києві лякають підприємців кримінальними справами
14:12, 22 листопада 2010Політика
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Міліція спростовує
Організатори акції протесту підприємців у Києві заявляють, що міліції дана вказівка порушувати проти них кримінальні справи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це підприємцям, які стоять на Майдані Незалежності і протестують проти Податкового кодексу, зі сцени повідомили самі організатори акції.
Водночас в ГУ МВС столиці цю інформацію заперечили, наголосивши, що єдине, що міліція зараз може робити, – це скласти адміністративний протокол за перекриття руху на Хрещатику та вул. Інститутській.
Однак цього поки що не робиться.
«Ні про які кримінальні справи мова не може іти і ніякої вказівки міліції ніхто не давав», - запевнили в столичній міліції.
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