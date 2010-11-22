ЦВК не змогла оголосити парламентські вибори 27 березня 2011 року

Центральна виборча комісія не змогла ухвалити постанову про встановлення дати парламентських виборів 27 березня 2011 року та про початок виборчої кампанії з 27 листопада 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, з 11 членів ЦВК за ухвалення такої постанови проголосували четверо, а семеро утрималися.

Таким чином, Центрвиборчком не зміг оголосити початок кампанії по виборах Верховної Ради.