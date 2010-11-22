ЦВК не змогла оголосити парламентські вибори 27 березня 2011 року

15:48, 22 листопада 2010
Політика
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Голосування про початок перегонів провалили

Центральна виборча комісія не змогла ухвалити постанову про встановлення дати парламентських виборів 27 березня 2011 року та про початок виборчої кампанії з 27 листопада 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, з 11 членів ЦВК за ухвалення такої постанови проголосували четверо, а семеро утрималися.

Таким чином, Центрвиборчком не зміг оголосити початок кампанії по виборах Верховної Ради.

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