Підприємницький Майдан вистояв ніч
08:25, 23 листопада 2010Політика
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Організатори акції просять небайдужих підвезти провіант
Станом на 7.40 ранку в наметовому містечку на Майдані Незалежності все спокійно, повідомляє Українська правда.
Вночі на площі чергували з десяток мітингувальників. Більшість жителів наметового містечка не спала до 5 години.
Організатори акції просять небайдужих підприємців, організації і громадян підвезти провіант.
Як відомо, акція протесту підприємців проти прийняття Податкового кодексу на Майдані Незалежності оголошена безстроковою.
Активісти вимагають щоб президент застосував вето до цього закону.
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