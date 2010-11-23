Підприємницький Майдан вистояв ніч

Станом на 7.40 ранку в наметовому містечку на Майдані Незалежності все спокійно, повідомляє Українська правда.

Вночі на площі чергували з десяток мітингувальників. Більшість жителів наметового містечка не спала до 5 години.

Організатори акції просять небайдужих підприємців, організації і громадян підвезти провіант.

Як відомо, акція протесту підприємців проти прийняття Податкового кодексу на Майдані Незалежності оголошена безстроковою.

Активісти вимагають щоб президент застосував вето до цього закону.