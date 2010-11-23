Богатирьова зробила пропозицію НАТО

Україна готова взяти участь у створенні європейської системи протиракетної оборони, яку планують створити держави НАТО для захисту Європи та США.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сказала секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА у Варшаві у вівторок.

„Україна засвідчила не тільки бажання долучитися до створення європейської протиракетної оборони, але й надати свої спостережні можливості як практичний крок участі України в європейській системі ПРО”, - сказала вона, відповідаючи на запитання УНІАН.

„Якщо ця пропозиція України зацікавить Альянс, ми готові до практичної реалізації”, - підкреслила Р.БОГАТИРЬОВА.

Секретар РНБО, яка сьогодні розпочала свій офіційний візит до Польщі, відзначила, що українські власті також підтримують залучення Російської Федерації до створення ПРО.

Р.БОГАТИРЬОВА не уточнила УНІАН, чи цю українську пропозицію озвучував на останньому саміті НАТО у Лісабоні міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО, зауваживши, що це питання обговорювалося раніше.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада генеральний секретар НАТО під час візиту в Москву заявив, що не виключає включення українських систем попередження про ракетний напад (СПРН) у Севастополі і Мукачевому у систему європейського ПРО.

Росія гостро протестувала проти лобійованого Адміністрацією Президента США Джорджа БУША проекту ПРО, вбачаючи в ньому загрозу для своїх інтересів.

У серпні 2009 року Адміністрація Президента США Барака ОБАМИ відмовилася від планів Дж.БУША розмістити у Польщі та Чехії елементи стаціонарної системи ПРО, вирішивши натомість створити мобільну систему, елементи якої також планується розмістити у державах Східної Європи.

Наприкінці минулого тижня 28 держав НАТО на саміті у Лісабоні затвердили нову стратегію концепцію діяльності Альянсу, яка серед іншого передбачає створення системи європейської ПРО, в яку також планується залучити Росію.