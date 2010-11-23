Рідний брат Балоги очолив Закарпатську облраду

Кандидатуру запропонувала фракція ЄЦ

Депутати новообраної Закарпатської облради таємним голосуванням обрали головою облради Івана Балогу, депутата та від Єдиного Центру, рідного брата Віктора Балоги. Як повідомляє ZAXID.NET, "за" проголосувало 95 депутатів, 9 утрималось. Проти не висловився ніхто. Кандидатуру Івана Балоги запропонувала фракція Єдиний Центр, депутати від Партії регіонів теж виступили з підтримкою.

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