Почесті для Переса скоротили через дощ

У Києві відбулась офіційна церемонія зустрічі Президентів України Віктора ЯНУКОВИЧА та Держави Ізраїль Шимона ПЕРЕСА.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч відбулась на ганку Адміністрації Президента.

Через погані погодні умови офіційна частина була максимально скорочена.

Президенти потиснули один одному руки та пройшли усередину будівлі, де мають відбутись переговори.

Як повідомляв УНІАН, в ході візиту Ш.ПЕРЕСА мають відбутися українсько-ізраїльські переговори у розширеному складі під головуванням Президентів двох держав і церемонія підписання двосторонніх документів.

Сьогодні ж відбудеться церемонія покладання Ш.ПЕРЕСОМ вінка до могили Невідомого солдата. Також відбудеться церемонія вшанування Ш.ПЕРЕСОМ пам’яті жертв Голодомору в Україні. Крім того, Президент Ізраїлю зустрінеться зі студентською молоддю і представниками єврейських організацій.

25 листопада Ш.ПЕРЕС візьме участь у церемонії покладання квітів до меморіального комплексу "Бабин Яр" у Києві та у церемонії покладання квітів до пам’ятника розстріляним євреям (Менора).

Крім того, Ш.ПЕРЕС виступить перед представниками управлінської еліти та ділових кіл України під егідою Фонду ефективного управління.

Завтра ж він відбуває у Дніпропетровськ, де відвідає синагогу і зустрінеться з єврейською громадськістю та побуває у єврейській школі № 144.