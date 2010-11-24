Вибори у Польщі виграла партія влади

Правляча у Польщі з кінця 2007 року партія „Громадянська платформа” (РО) виграла вибори до місцевих органів влади, що пройшли 21 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчать офіційні результати голосування, оприлюднені Державною виборчою комісією.

За даними польської ДВК, кандидати РО здобули найбільше депутатських мандатів до місцевих органів влади усіх рівнів - близько 7 тис. 600, або 16,5%.

Найбільше мандатів кандидати партії влади здобули у Варшаві та воєводських радах (аналог обласних рад в Україні) – 45% та 40%.

У міських та районних радах кандидати "Громадянської платформи" отримали 35% й 21%, у гмінах (немає аналогу в Україні) з мешканцями понад двадцять тисяч – 20%, а найменшою популярністю РО користується у гмінах з населенням менше двадцяти тисяч, де її підтримало лише 3% виборців.

Друге місце за кількістю здобутих мандатів зайняла „Польська селянська партія” (PSL), яка входить в урядову коаліцію з РО.

Її кандидати здобули 12% усіх мандатів (у воєводських радах майже 17%).

Третє місце зайняла найпопулярніша опозиційна партія „Право та справедливість” (PIS), за кандидатів якої проголосували 7,5% виборців, головним чином, в менших місцевостях (у воєводських радах 25%).

Останніми серед головних політичних партій Польщі в рейтингу виборчих симпатій поляків виявилася партія „Союз лівих демократів” (SLD), яку підтримали близько 4% виборців (у воєводських радах 15%).

60% усіх мандатів здобули кандидати, які стартували у виборах без партійної підтримки (у воєводських радах менше 4%).

Найбільше мандатів вони здобули у гмінах – майже 80% із населення до 20 тис. мешканців та понад 55% з населенням більше 25 тис.

Поляки на недільних виборах також обрали більше половини із 2,5 тисяч керівників селищ та міст, в тому числі 11 мерів міст із населенням понад сто тисяч.

8 мерів-переможців були представниками РО, в тому числі мер Варшави Ганна ГРОНКЄВИЧ-ВАЛЬТЦ.

Решта кандидатів обиратимуться у другому турі 5 грудня.

Явка на виборах становила від 40 до 52%.

Як повідомляв УНІАН, 260 тис. кандидатів боролися за майже 50 тисяч посад на виборах до місцевих органів влади у Польщі в неділю, 21 листопада.

Представник РО Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ виграв позачергові вибори Президента в липні цього року.