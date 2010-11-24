Чим відрізняється Майдан-2004 від нинішнього

Лідер громадського об`єднання «Новий Київ», голова Соціально-християнської партії Зорян ШКІРЯК закликав киян підтримати акції протесту підприємців у четвер, 25 листопада.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГО «Новий Київ», виступаючи перед протестувальниками на Майдані Незалежності, З.ШКІРЯК заявив: «Спочатку влада підписала Харківські угоди, потім спробувала знищити українську мову, прийняла грабіжницький Податковий кодекс, а після вирішила остаточно перетворити народ у слухняних рабів прийняттям нового Трудового кодексу”.

За словами З.ШКІРЯКА, дуже важливим є те, що підприємці піднялися, “сколихнули всю Україну”, і про це почув весь світ.

“Ви показали, що в Україні знову відроджується громадянське суспільство», - наголосив він.

З.ШКІРЯК відзначив, що між Майданом-2004 і сьогоднішнім Майданом є істотна різниця. «У 2004-му нас намагалися розділити за принципом Схід-Захід, при цьому й ті, й інші стояли на різних майданах з ідеологічних міркувань. Прийняттям антинародного Податкового кодексу влада об`єднала Україну, оскільки з протестом одностайно вийшли представники всіх регіонів, включаючи і тих, хто на останніх виборах підтримував ЯНУКОВИЧА і його партію», - сказав він.

Окрім цього, лідер «Нового Києва» звернувся безпосередньо до жителів столиці: «Сьогодні саме від позиції киян залежить успіх нашої боротьби. Адже з п`яти мільйонів представників малого і середнього бізнесу більше ста тисяч зареєстровано в Києві. Бюджет столиці на 80% поповнюється за рахунок платників податків, а прийняттям Податкового кодексу влада заганяє тих, хто сьогодні хоче чесно працювати, у тінь, тим самим позбавляючи столицю бюджетних надходжень”, - заявив З.ШКІРЯК.

На його переконання, нинішня ситуація має об`єднати усіх – від лікарів і вчителів до студентів і пенсіонерів. «Тому ми закликаємо киян зайняти активну громадянську позицію і прийти 25 листопада на Майдан Незалежності», - сказав З.ШКІРЯК.