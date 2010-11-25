На Майдані побільшало мітингуючих підприємців

Станом на 11.30 кількість підприємців, які протестують на Майдані Незалежності в Києві проти нового Податкового кодексу, збільшилась до 6 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві.

Наразі фактів порушення громадського порядку не зафіксовано, додали в міліції.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада ц.р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс.

Він викликав громадське обурення, масові акції протесту продовжуються по всій Україні. Підприємці вимагають від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати кодекс.

22 листопада на Майдані Незалежності в Києві підприємці почали безстрокову акцію протесту проти Податкового кодексу.

Сьогодні підприємці заявили про намір провести також мітинги біля будівель Адміністрації Президента України, Генеральної прокуратури України та Центральної виборчої комісії.