Губернатор Закарпаття заборонив чиновникам купувати авто та мобілки

Закарпатський губернатор Олександр ЛЕДИДА заборонив купувати чиновникам за бюджетні кошти автомобілі, мобільні телефони та ноутбуки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження сьогодні з’явилося на офіційному сайті Закарпатської обласної державної адміністрації.

Зокрема, у розпорядженні «Про заходи щодо економії бюджетних коштів», підписаному головою Закарпатської ОДА, визначено заходи щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів.

Одним із таких заходів є вимога припинити придбання для органів державної влади та інших держаних органів за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету автотранспорту, меблів (крім випадків придбання меблів і збільшення чисельності працівників новоутворених бюджетних установ), мобільних телефонів та ноутбуків.

Також чиновникам заборонено в наступні два роки витрачати бюджетні кошти на ремонт своїх кабінетів.

Крім того, згідно з розпорядженням голови Закарпатської ОДА, чиновників зобов’язують для зменшення витрат на комунальні послуги розробити та затвердити план заходів з енергозбереження, забезпечуючи зменшення витрат на комунальні послуги та енергоносії.

Також розпорядження зобов’язує керівників райдержадміністрацій, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації припинити використання бюджетних коштів для проведення святкових заходів і друкування продукції, не пов’язаної з виконанням завдань і функцій органів державної влади та інших державних органів.

Ще один із заходів - не допускати подання звернень до облдержадміністрації та не приймати власних рішень щодо збільшення чисельності працівників підпорядкованих органів та установ.