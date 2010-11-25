У Януковича попросили підприємців зачекати до понеділка

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зможе лише з понеділка визначитись щодо доцільності чи недоцільності застосування вето на ухвалений Верховною Радою Податковий кодекс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила одна з координаторів акції протесту підприємців Оксана ПРОДАН після закінчення переговорів в Адміністрації Президента.

Вона зазначила, що ініціативна група підприємців зустрілась із заступником глави Адміністрації Президента Іриною АКІМОВОЮ. Як розповіла О.ПРОДАН, І.АКІМОВА сказала, що Президент доручив забезпечити при аналізі положень Податкового кодексу дотримання усіх прав суб’єктів підприємницької діяльності, аби не було жодних порушень чи звужень їхніх прав.

При цьому О.ПРОДАН зазначила, що лише завтра увечері в Адміністрації Президента планують отримати текст Податкового кодексу, на суботу планується підготувати попередній аналіз цього документа, а в понеділок передати експертні висновки на розгляд Президенту щодо доцільності чи недоцільності застосування вето.

О.ПРОДАН додала, що, за словами І.АКІМОВОЇ, до отримання офіційних висновків щодо тексту Податкового кодексу жодних офіційних оцінок щодо подальшої долі цього документа Адміністрації Президента не надаватиме.