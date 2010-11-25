Підприємці збираються викинути «сумнівних» з групи переговірників

Частина організаторів акції протесту підприємців не задоволена складом групи переговірників з Адміністрацією Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив представник координаційної ради акції протесту підприємців Володимир ДОРОШ.

Він зазначив, що організатори акції протесту планують переглянути склад переговорної групи, «тому що деякі люди підігрують Адміністрації Президента».

Відповідаючи на запитання журналістів, він уточнив, що, зокрема, має на увазі голову Ради підприємців при опозиційному уряді Оксану ПРОДАН.

В.ДОРОШ зазначив, що зараз до складу переговорної групи підприємців входить 8 осіб. Однак, за його словами, туди частково потрапили “сумнівні кандидатури”. Він також додав, що організатори акцій протесту зберуться і сьогодні або завтра ухвалять рішення щодо складу переговорної групи.

В.ДОРОШ зазначив, що підприємці задоволені тим фактом, що перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА вислухала їхні аргументи і вимоги, однак наголосив, що вони не збираються йти на компроміси і, як і раніше, вимагають, аби Президент ветував Податковий кодекс.

В.ДОРОШ також сказав, що на сьогодні пікетування Адміністрації Президента закінчено, і додав, що про наступні акції організатори повідомлять пізніше.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент організатори пікетування АП вже розібрали сцену, а частина мітингувальників повернулась на Майдан Незалежності, де продовжується акція протесту.