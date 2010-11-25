Головою облради стала людина Тягнибока: міністр Митник пролетів

Головою Івано-Франківської обласної ради обрано представника від ВО «Свобода» Олександра СИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на першій сесії новообраної ради.

У результаті таємного голосування бюлетенями за О.СИЧА проголосували 68 депутатів. За його суперника від Партії регіонів Зіновія МИТНИКА, який є також міністром охорони здоров’я, - проголосували 46 депутатів.

Довідка УНІАН. До Івано-Франківської облради обрано 114 депутатів, які представляють 13 політичних сил. В облраді нинішнього скликання тільки 8 жінок.