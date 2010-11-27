Ющенко заявляє, що з Балогою не спілкується

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не спілкується з екс-керівником Секретаріату Президента Віктором БАЛОГОЮ.

Про це він сказав у п`ятницю в ефірі телеканалу "Інтер".

На запитання, чи спілкується він з В.БАЛОГОЮ, В.ЮЩЕНКО відповів: "Практично ні".

"Коли я говорив, що "БАЛОГА - це я", йшла мова про конкретну подію, коли сказали, що це дія БАЛОГИ. Я сказав: вибачте, у Секретаріаті Президента, який обслуговує і забезпечує діяльність Президента, крок, який робиться, це робиться від імені Президента", - зауважив він, додавши, що це є нормальною практикою для всіх країн.

"У цьому контексті була моя ремарка", - підкреслив В.ЮЩЕНКО.