Ющенко заявляє, що з Балогою не спілкується
10:26, 27 листопада 2010Політика
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Екс-президент пояснив ремарку
Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не спілкується з екс-керівником Секретаріату Президента Віктором БАЛОГОЮ.
Про це він сказав у п`ятницю в ефірі телеканалу "Інтер".
На запитання, чи спілкується він з В.БАЛОГОЮ, В.ЮЩЕНКО відповів: "Практично ні".
"Коли я говорив, що "БАЛОГА - це я", йшла мова про конкретну подію, коли сказали, що це дія БАЛОГИ. Я сказав: вибачте, у Секретаріаті Президента, який обслуговує і забезпечує діяльність Президента, крок, який робиться, це робиться від імені Президента", - зауважив він, додавши, що це є нормальною практикою для всіх країн.
"У цьому контексті була моя ремарка", - підкреслив В.ЮЩЕНКО.
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