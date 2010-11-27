Регіонал: існує два варіанти розвитку подій навколо Податкового кодексу

Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННІК прогнозує, що до кінця року парламенту ще неодноразово доведеться вносити зміни у Податковий кодекс.

Про це він сказав в ефірі програми “Шустер Live” на ТРК “Україна”.

За словами В.ХОМУТИННІКА, нині існує два варіанти розвитку подій навколо Податкового кодексу. Перший – це його підписання Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та одночасне внесення змін до кодексу для того, аби не гальмувати бюджетний процес. Голова комітету зауважив, що нині вже кінець листопада, а бюджетний процес навіть не розпочинався. «Однозначно, у кодексі будуть зміни. І ті напрацювання, які є, до кінця року ще не будуть змінюватися», - сказав В.ХОМУТИННІК.

Другий шлях, за його словами, це вето Президента на Податковий кодекс і конкретні пропозиції, які треба ухвалити Верховній Раді. «Інший шлях - це вето і вказання конкретних пропозицій, що саме у кодексі треба змінити. І парламент протягом тижня, максимум двох, має ці позиції виправити», - зазначив В.ХОМУТИННІК.